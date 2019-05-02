Знаменитый полузащитник клуба "Аль-Садд" Хави Эрнандес, известный по игре за "Барселону" и сборную Испании, сообщил, что проводит последний сезон в качестве игрока. В начале апреля его команда стала победителем чемпионата Катара.

– Это мой последний сезон в качестве игрока, но я смотрю дальше, что ждет меня в будущем в качестве тренера, – приводит Squawka News слова Хави.

39-летний Хави Эрнандес выиграл чемпионат Катара впервые в карьере. За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года. Для его команды этой 14-й титул в истории. В составе "Барселоны" футболист восемь раз выиграл чемпионат Испании.