Хави согласился на понижение зарплаты из-за коронавируса

Главный тренер «Аль-Садда» Хави согласился на понижение зарплаты, сообщает официальный Twitter клуба.

Бывший полузащитник «Барселоны» принял такое решение для помщи в борьбе против коронавируса. Не сообщается, на какую сумму понижена зарплата. Ранее Хави пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Хави возглавляет «Аль-Садд» с мая 2019 года.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 350 075 человека. Зафиксировано 161 270 летальных исходов от инфекции, вылечились 606 139 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 738 923 человека. Далее идут — Испания (195 944), Италия (175 925), Франция (151 793) и Германия (143 779).

В Катаре зафиксировано 5 448 заболевших, 8 погибло, 518 выздоровело.