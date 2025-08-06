Маскерано: «У Месси легкая травма. Мы все знаем, какой шум поднимается, когда он пропускает матч»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано подтвердил, что нападающий Лионель Месси пропустит матч Кубка лиги против «Пумас».

«Я разговаривал с Лео вчера. Заявление клуба было четким: травма легкая, что, учитывая ситуацию, очень приятно. Мы все знаем, какой шум поднимается, когда он пропускает матч», — цитирует ESPN Маскерано.

Матч «Интер Майами» — «Пумас» пройдет в четверг, 7 августа. Начало игры — 02:30 по московскому времени.