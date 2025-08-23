Маскерано — о руководстве «Интер Майами» по телефону: «Я соблюдал правила»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано заявил, что соблюдал правила Кубка лиг, когда общался с тренерским штабом с помощью мобильного телефона после удаления в четвертьфинальном матче против мексиканского «Тигрес» (2:1). При этом он находился на трибуне стадиона.

«В конце первого тайма произошел спор, когда судья назначил четыре минуты дополнительного времени, а было отыграно шесть минут. Мы поспорили с четвертым судьей. Я не оскорблял его, но я довольно яростно спорил. Когда я вышел на второй тайм, я сел на скамейку запасных, подошел судья и показал мне красную карточку.

Я соблюдал правила. Я не мог быть на скамейке запасных, меня и не было там. Я мог бы даже сидеть в люксе, потому что это часть трибун, но я не сидел в люксе, то есть я мог бы сидеть рядом со скамейкой запасных, в люксе рядом с владельцами. Я мог бы сесть, потому что так устроен стадион», — цитирует аргентинского тренера ESPN.

В полуфинале Кубка лиг «Интер Майами» сыграет с «Орландо Сити». Матч пройдет 27 августа.