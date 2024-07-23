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Сегодня, 04:46

Хавьер Агирре возглавил сборную Мексики, Маркес стал его ассистентом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Мексиканская федерация футбола объявила о назначении Хавьера Агирре главным тренером сборной страны.

Ассистентом 65-летнего Агирре станет бывший защитник «Барселоны» и экс-капитан мексиканской сборной Рафаэль Маркес.

Предыдущим главным тренером сборной Мексики был Хайме Лосано, который работал с командой с июня 2023 года. На Кубке Америки-2024 мексиканцы не смогли выйти в плей-офф, после завершения турнира Лосано был отправлен в отставку.

Хавьер Агирре уже возглавлял сборную Мексики в периоды с июля 2001 года по июнь 2002 года и с апреля 2009 года по июнь 2010 года.

Рафаэль Маркес
Хавьер Агирре
Футбол
Сборная Мексики по футболу
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