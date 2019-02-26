Хамит Алтынтоп: "В Турции все удивились, что Кудряшов забил в первом же матче за "Истанбул"

Экс-игрок сборной Турции Хамит Алтынтоп отметил, что о перспективах защитника Федора Кудряшова в "Истанбуле" рано говорить. Россиянин провел два матча за команду, в которых забил один гол.
- О перспективах Кудряшова пока рано говорить, - приводят "Известия" слова Алтынтопа. - Конечно, все в Турции удивились тому, что он забил в первом же матче за "Истанбул", с учетом того, что Федор - защитник. Он провел еще очень мало матчей за новую команду. Нужно, чтобы прошло какое-то время, когда Федор сможет полностью закрепиться в составе. Тогда можно будет делать выводы относительно его будущего.
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https://iz.ru/849923/sevastian-terletckii/iz-variag-v-turki-rossiiane-osvaivaiutsia-v-silneishikh-ligakh-evropy
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