Хамит Алтынтоп: "Нойштедтер - футболист высокого уровня. Отлично знаю его по "Шальке"

Экс-игрок сборной Турции Хамит Алтынтоп отметил, что защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер – футболист высокого уровня. Он также добавил, что дела турецкого клуба сейчас идут не лучшим образом.
-– Отлично знаю Нойштедтера – мы играли в Германии в одно время, и он выступал за мой бывший клуб "Шальке", – приводят "Известия" слова Алтынтопа. – Считаю, что Роман – футболист высокого уровня. Но в самом "Фенербахче" сейчас не все в порядке. Это непростой период для клуба и для каждого игрока, включая Романа.
Нойштедтер защищает цвета "Фенербахче" с 2016 года после перехода из "Шальке".
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https://iz.ru/849923/sevastian-terletckii/iz-variag-v-turki-rossiiane-osvaivaiutsia-v-silneishikh-ligakh-evropy
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