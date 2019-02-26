Хамит Алтынтоп: "Нойштедтер - футболист высокого уровня. Отлично знаю его по "Шальке"

Экс-игрок сборной Турции Хамит Алтынтоп отметил, что защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер – футболист высокого уровня. Он также добавил, что дела турецкого клуба сейчас идут не лучшим образом.

-– Отлично знаю Нойштедтера – мы играли в Германии в одно время, и он выступал за мой бывший клуб "Шальке", – приводят "Известия" слова Алтынтопа. – Считаю, что Роман – футболист высокого уровня. Но в самом "Фенербахче" сейчас не все в порядке. Это непростой период для клуба и для каждого игрока, включая Романа.

Нойштедтер защищает цвета "Фенербахче" с 2016 года после перехода из "Шальке".