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Сегодня, 19:54

Хамес Родригес хочет вернуться в европейский клуб

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Эр-Райян» Хамес Родригес принял решение покинуть клуб. 30-летний футболист хочет вернуться в Европу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Агент Хамеса уже начал вести переговоры с европейскими клубами.

Родригес выступает за «Эр-Райян» с сентября 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне колумбийский футболист сыграл 14 матчей за катарский клуб во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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