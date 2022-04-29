Хамес Родригес хочет вернуться в европейский клуб
Полузащитник «Эр-Райян» Хамес Родригес принял решение покинуть клуб. 30-летний футболист хочет вернуться в Европу, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Агент Хамеса уже начал вести переговоры с европейскими клубами.
Родригес выступает за «Эр-Райян» с сентября 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне колумбийский футболист сыграл 14 матчей за катарский клуб во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.
Новости