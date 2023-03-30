Хамес может продолжить карьеру в «Бешикташе»

Полузащитник «Олимпиакоса» Хамес Родригес может летом перейти в «Бешикташ», сообщает Fotomac.

Контракт 31-летнего колумбийца с греческим клубом истекает в конце сезона. По информации источника, «Бешикташ» уже связался с игроком на предмет потенциального перехода.

В текущем сезоне Хамес провел 21 матч за «Олимпиакос», забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. Он выступает за команду с лета прошлого года. Ранее полузащитник играл за «Аль-Райян» из Катара, «Эвертон», «Реал», «Баварию», «Монако» и «Порту».