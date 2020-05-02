Халк заявил, что Китай вернулся к нормальной жизни

Форвард «Шанхай СИПГ», бывший игрок «Зенита» Халк сказал, что ситуация в Китае после вспышки коронавируса нормализовалась. Чемпионат Китая пока не начался.

«Мы вернулись к нормальной жизни, — цитирует бразильца Globo Esporte. — Нам нужно соблюдать меры предосторожности. Если я иду на улицу, и там много людей, то я должен надеть маску. Я всегда стараюсь держать спиртовой гель при себе, чтобы использовать его при контакте с некоторыми предметами. Но здесь все гораздо спокойнее, в отличие от того, что было в феврале. Сегодня я уже вижу, что все работает в нормальном режиме. Например, рестораны. Мы видим, насколько важную работу проделало правительство Китая. Им удалось взять под контроль все. Результат пришел очень быстро, слава Богу. Я продолжаю надеяться, что весь мир сможет преодолеть эту тяжелую и печальную ситуацию.

Мне хотелось как можно скорее вернуться к тренировкам и к работе с мячом. Я скучал по встречам со своими товарищами по команде, которые для меня являются второй семьей. Мы провели много времени вместе, и из-за всего этого у нас не было возможности долго видеться. Я был очень рад вернуться к нормальной жизни здесь. Для меня очень хорошо, что есть возможность вновь тренироваться и общаться с моими партнерами. Наш тренер очень любит работу с мячом, и мне это интересно. Конечно, мы сразу приступили к этому, соблюдая меры предосторожности. Мы давно не тренировались с мячом, приходилось постепенно возвращаться к этому".

По данным Worldometer, общее число зараженных в мире достигло 3 414 945 человек. Зафиксировано 239 792 летальных исхода, 1 087 116 человек выздоровели.