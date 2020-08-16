Халк забил в первом матче после травмы, ван Бронкхорст впервые выиграл в Китае, новичок спасся, уступвя лидеру 0:3

Капитан «Шанхай Шанган» Халк забил в матче 5-го тура чемпионата Китая против «Шицзячжуана» — 1:1. Бразилец пропустил три игры из-за травмы и сегодня вернулся на поле. Бывший нападающий «Зенита» вышел на поле во втором тайме, заменив экс-хавбека «Краснодара» Одила Ахмедова, а на 69-й минуте спас команду от поражения.

В другой игре тура «Гуанчжоу Фули» под руководством Джованни ван Бронкхорста одолел «Далянь Про», который возглавляет Рафаэль Бенитес. Для голландского специалиста эта победа стала первой в чемпионате Китая.

Еще в одной встрече новичок суперлиги «Циндао Хуанхай» спася от поражения с лидером таблицы «Бэйцзин Гоань», уступая к 30-й минуте 0:3.

Чемпионат Китая

Суперлига

5-й тур

«Шахнай Шанган» — «Шицзячжуан» — 1:1 (0:0)

Голы: Голы: Чжан Ифэн, 50 (0:1). Халк, 69 (1:1).

«Далянь Про» — «Гуанчжоу Фули» — 0:1 (0:1)

Гол: Зехави, 30 — с пенальти.

«Циндао Хуанхай» — «Бэйцзин Гоань» — 3:3 (2:3)

Голы: Бакамбу, 18 (0:1). Алан, 21 (0:2). Хой Йонйон, 30 (0:3). Алессандрини, 41 — с пенальти (1:3). Чжу Цзяньчжон, 45 (2:3). Алессандрини, 72 (3:3).