Халк успешно прошел карантин в Китае

Бразильские легионеры «Шанхая Шанган» Халк, Оскар и Рикарду Лопес в пятницу завершили 14-дневное пребывание на карантине и теперь могут приступить к тренировкам с командой. Ранее занятия в группе начал Одил Ахмедов. Все они вернулись в Китай в конце марта перед закрытием границ. Бразильское трио успело приземлиться на частном самолете в самый последний момент.

Халку клуб рекомендовал воздержаться от интервью, но наши бразильские коллеги выяснили, что он провел две недели в гостинице и выполнял те упражнения, которые можно было делать в ограниченном пространстве — растяжки, отжимания, приседания и тому подобное. Кроме того, он смотрел фильмы и общался по интернету с тремя детьми, которые остались в Бразилии.

Пока клубы китайской суперлиги постепенно возвращаются к обычному режиму и проходят второй этап подготовки к старту сезона. В апреле игры чемпионата точно не возобновятся.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 699 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 102 800 человек, выздоровело — 377 040. (Александр Бобров)