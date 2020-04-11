Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Халк успешно прошел карантин в Китае

12:14
Халк. Фото instagram.com
Халк. Фото instagram.com
Теги:

Бразильские легионеры «Шанхая Шанган» Халк, Оскар и Рикарду Лопес в пятницу завершили 14-дневное пребывание на карантине и теперь могут приступить к тренировкам с командой. Ранее занятия в группе начал Одил Ахмедов. Все они вернулись в Китай в конце марта перед закрытием границ. Бразильское трио успело приземлиться на частном самолете в самый последний момент.

Халку клуб рекомендовал воздержаться от интервью, но наши бразильские коллеги выяснили, что он провел две недели в гостинице и выполнял те упражнения, которые можно было делать в ограниченном пространстве — растяжки, отжимания, приседания и тому подобное. Кроме того, он смотрел фильмы и общался по интернету с тремя детьми, которые остались в Бразилии.

Пока клубы китайской суперлиги постепенно возвращаются к обычному режиму и проходят второй этап подготовки к старту сезона. В апреле игры чемпионата точно не возобновятся.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 699 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 102 800 человек, выздоровело — 377 040. (Александр Бобров)

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир