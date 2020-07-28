Халк: «У меня много предложений. Поговорю с богом, чтобы принять лучшее решение»

Форвард «Шанхай Шанган» Халк пока не знает, где он продолжит карьеру после завершения сезона в Китае.

«Будет ли этот чемпионат Китая последним для меня? Я не могу сказать, — цитирует бразильца Lance. — Я не буду продлевать контракт с «Шанхаем». У много предложений из Бразилии и Европы: Турция, Португалия, Англия, Испания, Италия, Германия. И у меня есть предложение из Китая. Каждый день поступают новые предложения. Слава богу, у меня очень сильное имя на рынке. Но я оставляю это своим агентам. Я сосредоточен только на своей работе.

Понимаю, что мой следующий контракт не будет таким большим, как нынешний. Но сейчас я гораздо более зрелый человек и знаю, чего хочу. Отдаю свое будущее в руки бога. Он знает, что я люблю. Я готов отдать жизнь за футбол. Всегда играю со страстью и с желанием сделать как можно лучше. Я поговорю с богом, чтобы принять наилучшее решение.

Я прошу, чтобы бог благословил меня, и я продолжил писать эту прекрасную историю в футболе. Я получаю много сообщений от фанатов «Палмейраса». У меня особая привязанность к «Палмейрасу», но я не могу сказать, буду я в январе в «Палмейрасе» или нет».

Ранее появилась информация о желании Халка вернуться в «Порту». Также сообщалось и возмжности возвращения его в «Зенит». В текущем сезоне 34-летний бразилец провел два матча в чемпионате Китая и забил один мяч.