Нападающий Халк хочет вернуться в «Порту», за который выступал с 2008 года по 2012-й. Переход может состояться в январе 2021-го, сообщает Record.

Контракт форварда с «Шанхай Шанган» истекает в конце этого года, а сам игрок уже заявил, что хочет покинуть команду.

Напомним, в китайский клуб бразилец перешел из «Зенита» летом 2016 года. Халк провел 125 поединков за «Шанхай», в которых отметился 69 голами и 53 результативными передачами.