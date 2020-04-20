Халк: «Бывшая жена требует 134 миллиона долларов? У меня нет таких денег»

Бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий за «Шанхай Шанган», раскритиковал журналиста Лео Диаса. Он заявил, что бывшая жена футболиста хочет получить от него 134 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что новой избранницей бразильца стала племянница бывшей жены.

— В декабре, когда начался бардак, появились слухи, что беременна моя новая жена, — сказал Халк во время эфира в Instagram. — Ты тогда обратился ко мне, я опроверг эту информацию. Но ты решил цитировать слух, который не имеет отношения к реальности.

Сейчас ты называешь какие-то суммы. Представляешь, что они значат? Мне приходится беспокоиться за семью. Называй реальные цифры, когда говоришь о моем состоянии. Откуда ты такое берешь? У меня нет таких денег. Это страшные цифры. Абсурд и вранье заполняют этот мир.