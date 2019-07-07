Хаджи, которым интересовался "Спартак", хочет перейти в клуб, где ему будут давать играть

Полузащитник "Вииторула"​ Янис Хаджи – сын румынского экс-футболиста Георге Хаджи, признался, что готов выступать за любую команду, которая будет заинтересована в нем, информирует digisport.ro.

Ранее сообщалось, что "Спартак" предлагает 12 миллионов евро за 20-летнего хавбека.

– Я готов играть за любую команду. Важен момент, что клуб будет заинтересован во мне. Приятно осознавать, что тебе будут давать игровое время. Мой клуб поддерживает меня в этой ситуации . Она заключается в том, чтобы выбрать не самое выгодное в финансовом плане предложение, а в том, чтобы выбрать клуб, где я смогу играть. У меня впереди целая карьера, и я хочу играть и развиваться как футболист​, – приводит слова Хаджи digisport.ro.

В сезоне-2018/19 Янис в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.

В "Спартаке" может оказаться сын Хаджи. Что нужно о нем знать