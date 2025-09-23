Хабиб поздравил Дембеле с победой в голосовании за «Золотой мяч»: «Лучший!»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил футболиста «ПСЖ» Усмана Дембеле с победой в голосовании за «Золотой мяч» — 2025.

Боец опубликовал в соцсетях совместное фото с французом и Исламом Махачевым, которое было сделано после победы парижан в финале Лиги чемпионов-2024/25.

«Лучший! Поздравляю», — написал Нурмагомедов.

В сезоне-2024/25 Дембеле провел 53 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. Вместе с парижанами он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.