Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

23 сентября 2025, 01:44

Хабиб поздравил Дембеле с победой в голосовании за «Золотой мяч»: «Лучший!»

Усман Дембеле.
Фото AFP

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил футболиста «ПСЖ» Усмана Дембеле с победой в голосовании за «Золотой мяч» — 2025.

Боец опубликовал в соцсетях совместное фото с французом и Исламом Махачевым, которое было сделано после победы парижан в финале Лиги чемпионов-2024/25.

«Лучший! Поздравляю», — написал Нурмагомедов.

В сезоне-2024/25 Дембеле провел 53 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. Вместе с парижанами он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Усман Дембеле.«Золотой мяч» — для взрослых. Дембеле перестал быть футбольным ребенком, а Ямаль еще успеет забрать свое

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Усман Дембеле
Хабиб Нурмагомедов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
UFC
Читайте также
Головин может оказаться в «Зените» или «Спартаке», ЦСКА готовит обмен вратарей. Главные трансферные слухи за 13 июля
Президент Бразилии раскритиковал не вернувшихся на родину после ЧМ игроков
Глава NASA указал на пользу российско-американского сотрудничества в космосе
Франция - Испания: форма команд, ключевые игроки, прогнозы
Клопп близок к назначению главным тренером сборной Германии после отставки Нагельсманна
В Батуми отменили концерты «Тату» и Ани Лорак
Популярное видео
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2025: все обладатели награды и номинанты премии лучшим в сезоне
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Источник: Месси выбрал Ямаля в голосовании на лучшего молодого игрока, Роналду — воздержался
Стало известно, журналисты из каких стран поставили Ямаля на первое место в голосовании на «Золотой мяч»
Как голосовали за «Золотой мяч»: у Ямаля — солидное отставание, кто-то ставил на первое место Кварацхелию и Мактоминая
Результаты голосования за «Золотой мяч»-2025: Дембеле опередил Ямаля на 321 очко
Президент ла лиги Тебас считает, что Ямалю не вручили «Золотой мяч» из-за возраста
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лапорта о втором месте Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»: «Это даст ему мотивацию»

Месси назвал заслуженным «Золотой мяч» Дембеле

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости