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Сегодня, 10:08

Хаби Алонсо может стать главным «Брюгге»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо может получить работу в бельгийском «Брюгге», сообщает HLN.

Нынешний тренер «Брюгге» Альфред Шредер подписал предварительный контракт с амстердамским «Аяксом», в котором заменит уходящего в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Одним из фаворитов на должность нового тренера бельгийского клуба является экс-игрок «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо.

В настоящий момент 40-летний тренер возглавляет вторую команду «Реал Сосьедада». Его контракт с клубом истекает этим летом.

ФК Брюгге
ФК Реал Сосьедад
Хаби Алонсо
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