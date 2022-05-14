Хаби Алонсо может стать главным «Брюгге»

Бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо может получить работу в бельгийском «Брюгге», сообщает HLN.

Нынешний тренер «Брюгге» Альфред Шредер подписал предварительный контракт с амстердамским «Аяксом», в котором заменит уходящего в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Одним из фаворитов на должность нового тренера бельгийского клуба является экс-игрок «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо.

В настоящий момент 40-летний тренер возглавляет вторую команду «Реал Сосьедада». Его контракт с клубом истекает этим летом.