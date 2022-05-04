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«Гвадалахара» ведет переговоры с Бьельсой. Тренера уволили в феврале из «Лидса»

«Гвадалахара» ведет переговоры с Бьельсой
Евгений Козинов
Корреспондент
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Руководство «Гвадалахара» продолжает поиски нового главного тренера.

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, мексиканский клуб сделал предложение Марсело Бьельсе, который работал в этом сезоне в «Лидсе». 66-летний аргентинец взял время на раздумье.

66-летний тренер по прозвищу «Эль Локо» (безумец) работал с «Лидсом» с 2018 года. В феврале этого года клуб уволил тренера.

В завершившемся в Мексике сезоне «Чивас» стал 10-м в Апертуре, а в «Клаусуре» занял 6-е место. Команда заканчивала чемпионат с Рикардо Каденой в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Футбол
ФК Гвадалахара
ФК Лидс
Марсело Бьелса
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