Гуренко возглавил минское "Динамо"

Минское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о назначении Сергея Гуренко на пост главного тренера. 46-летний белорусский специалист уже приступил к работе с основным составом клуба.

Напомним, Гуренко выступал за "Динамо" в 2009 году. В том же сезоне он принял решение о завершении карьеры игрока, а затем стал главным тренером минского клуба, проработав до 2010 года.

В 2016 году Гуренко вновь возглавил "Динамо" и работал до конца сезона-2018. Под его руководством минчане остались в шаге от золотых медалей в 2017 году, а в прошлом сезоне завоевали бронзу чемпионата.

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