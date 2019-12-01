«Гуанчжоу Эвергранд» стал чемпионом Китая в сезоне-2019. Команда Фабио Каннаваро обеспечила себе первое место в последнем туре, разгромив «Шанхай Шэньхуа» — 3:0.

«Гуанчжоу Эвергранд» завоевал восьмое чемпионство за последние девять сезонов. В прошлом году он занял второе место.

Второе место занял «Бэйцзин Гоань», третью путевку в Лигу чемпионов Азии получил «Шанхай Шанган».

Шанхайцы в заключительном туре разгромили «Шэньчжэнь» со счетом 6:0. Один мяч забил капитан команды, бывший нападающий «Зенита» Халк, еще один на счету экс-хавбека «Челси» Оскара, а австриец Марко Арнаутович оформил покер.

«Шэньчжэнь» и «Бэйцзин Жэньхэ» покинули элитный дивизион. Последние в заключительном туре уступили «Далянь Ифан» под руководством Рафаэля Бенитеса. Один гол в составе «Даляня» забил бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон. В первом тайме он также не реализовал пенальти.