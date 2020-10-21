«Гуанчжоу Эвергранд» раздавил «Хэбэй» в плей-офф, команда Ахмедова не вылетит из суперлиги Китая

«Гуанчжоу Эвергранд» вышел в полуфинал плей-офф китайской суперлиги. В ответном четвертьфинале команда Фабио Каннаваро разгромила «Хэбэй» — 5:0. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Эвергранд».

В полуфинале «Гуанчжоу» встретится с победителем противостояния «Шаньдун Лунэн» — «Бэйцзин Гоань». Первая их игра завершилась со счетом 2:2.

В плей-офф на вылет «Тяньцзинь Тэда» прошел «Шэньчжэнь» (2:0, 1:1) и вышел в полуфинал нижней половины сетки. В сегодняшней игре в составе «Тэда» 90 минут отыграл бывший хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов.

Чемпионат Китая

1/4 финала

Ответный матч

«Гуанчжоу Эвергранд» — «Хэбэй» — 5:0 (2:0)

Голы: Талиска, 27 (1:0). Фернандиньо, 36 (2:0). Фернандиньо, 56 (3:0). Талиска, 62 (4:0). Паулиньо, 81 (5:0).

Первая игра — 3:1

Плей-офф на вылет

1/4 финала

Ответный матч

«Шэньчжэнь» — «Тяньцзинь Тэда» — 1:1 (1:0)

Голы: Мари, 28 (1:0). Бастианс, 75 (1:1).

Первый матч — 0:2