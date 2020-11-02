Действующий чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд» вышел в финал чемпионата-2020. В ответном полуфинале команда под руководством Фабио Каннаваро обыграла «Бэйцзин Гоань» — 3:1. Первая игра завершилась нулевой ничьей.

В другом полуфинале «Цзянсу Сунин» вырвал победу у «Шанхай Шанган» в дополнительное время. Первая игра завершилась со счетом 1:1. В домашней встрече шанхайцы вели 1:0, но после замены капитана команды, экс-форварда «Зенита» Халка пропустили ответный мяч, а в дополнительное время — еще один.

Примечательно, что в первом тайме у «Шанган» не были засчитаны два гола после обращения к ВАР.

Таким образом «Шанхай Шанган» и «Бэйцзин Гоань» встретятся в матче за третье место. Игры пройдут 7 и 11 ноября в Шанхае и Пекине соответственно.

Первый финальный матч состоится 8 ноября на поле «Цзянсу» в Нанкине, ответный — в Гуанчжоу 12 ноября.

Последние сезоны чемпионат Китая проходил по стандартной двухкруговой схеме, однако в этом году из-за пандемии коронавируса турнир стартовал существенно позднее, из-за чего был изменен его формат.

Чемпионат Китая

Суперлига

1/2 финала

Ответные матчи

«Гуанчжоу Эвергранд» — «Бэйцзин Гоань» — 3:1 (1:)

Голы: Талиска, 39 — с пенальти (1:0). Паулинью, 56 (2:0). Чжан Яо, 61 (2:1). Паулинью, 81 (3:1).

Первый матч — 0:0

«Шанхай Шанган» — «Цзянсу Сунин» — 1:2 д.в. (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ян Шиюань, 25 (1:0). Ву Си, 78 (1:1). Луо Цзин, 107 (0:1).

Удаление: Абдугени (Ц), 57.

Первый матч — 1:1