Голкипер «Монреаля» дважды отразил пенальти. Видео

«Монреаль» на своем поле обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата MLS (2:1). На 21-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти. Голкипер Эван Буш справился с ударом, однако мяч отскочил к сопернику и тот забил гол. После просмотра повтора арбитр отменил взятие ворот и попросил повторить одиннадцатиметровый. На этот раз Буш парировал удар и перевел мяч на угловой. Стоит отметить, что оба раза игрок «Ванкувера» Хосе Рейна пробивали в левый нижний угол.

MLS

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Ванкувер» — 2:1 (2:1)

Голы: Рейна, 17 (0:1). Генри, 35 — автогол (1:1). Уррути, 37 (2:1).

Нереализованный пенальти: Рейна (В), 25.