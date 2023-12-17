Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:35

Фролов — о Кокорине: «Он был, есть и всегда будет топовым игроком»

Фролов назвал Кокорина топовым игроком
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

«Хотел бы видеть Кокорина в РПЛ. Потому что всегда хочется играть против таких сильных футболистов. Он был, есть и всегда будет топовым игроком. В России он такой один — единственный и уникальный. Не позвал бы его в «Крылья», потому что в России есть команды, в которых он более нужен. Какая-нибудь топовая», — приводит слова Фролова Sport24.

32-летний Кокорин выступает за «Арис» с сентября 2023 года. В этом сезоне он провел за кипрский клуб 13 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передач

Источник: Sport24
Александр Кокорин
Евгений Фролов
Футбол
1
1
Читайте также
«Сочи» объявил о назначении испанца Морено на пост главного тренера
Сборная Пути РПЛ обыграла команду Пути Регионов на Матче Звезд Кубка России
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналдиньо признан лучшим футболистом 2000-х по версии FourFourTwo

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости