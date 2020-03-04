Голкипер Ферманн продолжит карьеру в «Бранне»

Голкипер «Шальке» Ральф Ферманн, который в этом сезоне на правах аренды выступает за «Норвич», отправится в субаренду в «Бранн», сообщает TV2.no.

31-летний Ферманн сыграл лишь в одном матче английской премьер-лиги за «Норвич». Он проиграл конкуренцию за место в основе Тиму Крулу, и теперь отправится в Норвегию в поисках более частой игровой практики.

Норвегия — один из немногих чемпионатов, где трансферное окно еще открыто. Скорее всего, аренда в «Бранн» будет рассчитана на три месяца.