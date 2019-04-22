Гол Витинью помог "Фламенго" выиграть чемпионат штата Кариока

"Фламенго" стал победителем чемпионата штата Кариока. В финале клуб из Рио-де-Жанейро дважды обыграл "Васку да Гама" со счетом 2:0. На 79-й минуте сегодняшнего ответного матча на замену вышел бывший нападающий ЦСКА Витинью. Через четыре минуты он забил гол, установив окончательный результат встречи.

"Фламенго" в 35-й раз выиграл чемпионат штата Кариока, 31 трофей на счету "Флуминенсе".

Чемпионат Кариока

Финал

Ответный матч

"Фламенго" - "Васку да Гама" - 2:0 (1:0)

Голы: Арао, 16 (1:0). Витинью, 83 (2:0).