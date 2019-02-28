Гол Вагнера Лав "ножницами" спас "Коринтианс" от поражения в 1/32 финала Южноамериканского кубка. Видео

"Коринтианс" обыграл "Расинг" в ответном матче 1/32 финала Южноамериканского кубка. Основное время завершилось ничьей - 1:1. Единственный гол в составе бразильского клуба забил экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.

Первый матч также завершился ничьей со счетом 1:1, поэтому судьба путевки в 1/16 финала решилась в серии пенальти, в которой Вагнер Лав также поразил ворота соперника.

Южноамериканский кубок

1/32 финала

Ответный матч

"Расинг" (Аргентина) - "Коринтианс" (Бразилия) - 1:1 (1:0) Серия пенальти - 4:5.

Голы: Кристальдо, 42 (1:0). Вагнер Лав, 51 (1:1).

Первый матч - 1:1.