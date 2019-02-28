Гол Вагнера Лав "ножницами" спас "Коринтианс" от поражения в 1/32 финала Южноамериканского кубка. Видео

"Коринтианс" обыграл "Расинг" в ответном матче 1/32 финала Южноамериканского кубка. Основное время завершилось ничьей - 1:1. Единственный гол в составе бразильского клуба забил экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.
Первый матч также завершился ничьей со счетом 1:1, поэтому судьба путевки в 1/16 финала решилась в серии пенальти, в которой Вагнер Лав также поразил ворота соперника.
Южноамериканский кубок
1/32 финала
Ответный матч
"Расинг" (Аргентина) - "Коринтианс" (Бразилия) - 1:1 (1:0) Серия пенальти - 4:5.
Голы: Кристальдо, 42 (1:0). Вагнер Лав, 51 (1:1).
Первый матч - 1:1.
Pirueta espectacular del inoxidable Vagner Love. Cómo la agarró en el aire. Qué golazo. pic.twitter.com/9mJjz9OcPm– Santiago Nosetto (@santi_nosetto) 28 февраля 2019 г.
Загрузка...