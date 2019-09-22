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Гол Татаева помог «Младе Болеслав» обыграть «Баник», Комличенко провел на поле весь матч

18:50
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«Млада Болеслав» дома одержала победу над «Баником» (2:0) в матче 10-го тура чемпионата Чехии. В составе хозяев отличился российский защитник Алексей Татаев, который выступает за «Младу» на правах аренды, футболист принадлежит «Краснодару».

Второй гол в составе «Млады» забил полузащитник Михал Губинек.

Российский нападающий Николай Комличенко вышел в старте «Млады» и не отметился результативными действиями. На 67-й минуте форвард получил желтую карточку.

«Млада Болеслав» с 19 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Чехии. «Баник» — 5-е место и 15 баллов.

Млада Болеслав — ФК Баник

Чемпионат Чехии: турнирная таблица, расписание матчей

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