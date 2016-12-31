Гол Синклэйра принес "Селтику" победу в дерби с "Рейнджерс"

В матче 21-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" на выезде одолел "Рейнджерс" – 2:1. Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте – отличился Кенни Миллер. Но голы Муссы Дембеле и Скотта Синклэйра принесли победу "кельтам".

Это второе дерби "Старой фирмы" в шотландской премьер-лиге с 2012 года. По окончании сезона "Рейнджерс" за долги был переведен в низший дивизион, однако прошел все лиги и в этом году вернулся в элиту.

Сейчас "Селтик" единолично лидирует в таблице чемпионата. "Рейнджерс" идет вторым, отставая на 19 очков.

Чемпионат Шотландии

21-й тур

"Рейнджерс" – "Селтик" – 1:2 (1:1)

Голы: Миллер, 12 (1:0). Дембеле, 33 (1:1). Сиклэйр, 70 (1:2).