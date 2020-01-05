Гол Серви принес «Бенфике» победу над «Виторией Гимарайнш»

«Бенфика» на выезде обыграла «Виторию Гимарайнш» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Португалии.

В составе победителей на 23-й минуте забил аргентинский нападающий Франко Серви. «Бенфика» набрала 42 очка в 15 матчах лидирует в чемпионате Португалии. У идущего вторым «Порту» 35 очков и матч запасе. «Витория» на пятом месте — 21 очко.

Чемпионат Португалии

15-й тур

«Витория Гимарайнш» — «Бенфика» — 0:1 (0:1)

Гол: Cерви, 23.

Удаление: Рошинья («Витория»), 90+5