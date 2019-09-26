Гол с передачи Вагнера Лав не спас «Коринтианс» от вылета из Южноамериканского кубка

«Коринтианс» сыграл вничью с «Индепендьенте дель Валье» в ответном матче 1/2 финала Южноамериканского кубка (2:2). В первом голе бразильской команды поучаствовал экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав, сделавший голевую передачу.

В первом матче эквадорский коллектив выиграл со счетом 2:0, поэтому вышел в финал турнира.

Южноамериканский кубок

1/2 финала

Ответный матч

«Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) — «Коринтианс» (Бразилия) — 2:2 (0:1)

Голы: Боселли, 29 (0:1). Санчес, 68 (1:1). Клэйсон, 87 — пен. (1:2). Кабеса, 90 (2:2).

Первый матч — 2:0.