Гол Родригинью, которого хотел подписать "Локомотив", принес "Крузейру" победу над "Депортиво Ларой"

"Крузейру" обыграл "Депортиво Лару" в матче группового турнира Кубка Либертадорес (2:0). Победный гол забил полузащитник Родригинью, которого летом 2017 года хотел приобрести московский "Локомотив".
Кубок Либертадорес
Группа B
"Крузейру" (Бразилия) – "Депортиво Лара" (Венесуэла) – 2:0 (1:0)
Голы: Родригинью, 7 (1:0). Жадсон, 90+5 (2:0).
28 марта. Белу-Оризонти. Стадион "Mineirao".
⏱ Siete minutos y... ¡G⚽L DE @Cruzeiro! Rodriguinho definió tras una gran asistencia para el 1-0 y el grito de toda su gente. pic.twitter.com/SvRHkX10pH– CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 28 марта 2019 г.
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