06:02 | Футбол — Зарубежные

Гол Родригинью, которого хотел подписать "Локомотив", принес "Крузейру" победу над "Депортиво Ларой"

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"Крузейру" обыграл "Депортиво Лару" в матче группового турнира Кубка Либертадорес (2:0). Победный гол забил полузащитник Родригинью, которого летом 2017 года хотел приобрести московский "Локомотив".

Кубок Либертадорес

Группа B

"Крузейру" (Бразилия) – "Депортиво Лара" (Венесуэла) – 2:0 (1:0)

Голы: Родригинью, 7 (1:0). Жадсон, 90+5 (2:0).

28 марта. Белу-Оризонти. Стадион "Mineirao".

 

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