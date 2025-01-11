Гол Промеса помог «Юнайтед» выиграть «Аль-Дафру»

«Юнайтед» одержал победу над командой «Аль-Дафра» в рамках 12-го тура Первого дивизиона ОАЭ (3:0).

Первый гол на 72-й минуте забил бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес. Через 10 минут отличился Али Санкур, а еще через три минуты — Марсело Торрес.

Сейчас «Дубай» занимает шестое место в турнирной таблице с 17 очками. От лидера турнира, команды «Аль-Араби», клуб отстает на девять очков.

Гол в ворота «Аль-Дафры» стал для Промеса пятым в текущем сезоне за «Юнайтед».

33-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018, а также с 2021 по 2024 год. После зимних сборов команды в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Его обвиняют в нападении на двоюродного брата и в контрабанде наркотиков. С осени 2024 года нападающий выступает за клуб из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».