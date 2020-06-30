Гол Мбемба принес «Порту» победу над «Пасуш де Феррейра»
30 июня 2020, 01:17
«Порту» обыграл «Пасуш де Феррейра» в матче 29-го тура чемпионата Португалии (1:0). Единственный мяч забил защитник Кансель Мбемба.
Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш, выступающий за «драконов», пропустил игру из-за травмы бедра.
«Порту» продолжает лидировать в турнирной таблице. «Пасуш» идет на 13-й строчке.
Чемпионат Португалии
29 тур
«Пасуш де Ферейра» — «Порту» — 0:1 (0:1)
Гол: Мбемба, 7.
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