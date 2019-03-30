Гол и пас Комличенко помогли "Младе Болеслав" победить "Спарту"

"Млада Болеслав" победила "Спарту" в матче 26-го тура чемпионата Чехии - 2:1. Счет открыл российский форвард "Млады" Николай Комличенко. Ему удалось прервать голевую засуху, длившуюся четыре игры подряд. Сейчас на счету форварда 21 мяч в 25 играх. Он с огромным отрывом лидирует в споре бомбардиров: у Жана Бьюгеля ("Виктория") и Мирослава Стоха ("Славия") по 11 голов. В эпизоде с победным мячом Комличенко отметился голевым пасом.

Еще один российский легионер "Млады Болеслав" Александр Татаев провел на поле 90 минут.

Отметим, что в составе "Спарты" единственный мяч провел бывший полузащитник "Ростова" Гелор Канга.

Победа позволила "Младе Болеслав" подняться на шестое место в таблице чемпионата Чехии. Первые шесть команд после завершения первого этапа продолжат борьбу в чемпионской группе.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

26-й тур

"Млада Болеслав" - "Спарта" - 2:1 (0:0)

Голы: Комличенко, 53 (1:0). Канга, 73 - с пенальти (1:1). Матейовски, 81 (2:1).