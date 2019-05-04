"Нью-Йорк Ред Буллз" обыграл "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче регулярного чемпионата MLS - 3:2. Форвард "Гэлакси" Златан Ибрагимович забил гол и отдал голевую передачу.

В таблице Западной конференции "Гэлакси" занимает второе место, отставая на 1 очко от ФК "Лос-Анджелес". "Ред Буллз" находится в 1 очке от зоны плей-офф на "Востоке".

MLS

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк Ред Буллз" - "Лос-Анджелес Гэлакси" - 3:2 (1:2)

Голы: Абдель-Азиз, 15 (1:0). Антуна, 39 (1:1). Ибрагимович, 43 (1:2). Ржатковски, 59 (2:2). Этьенн, 67 (3:2).