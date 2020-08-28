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Гол бывшего форварда «Спартака» Зе Луиша признан лучшим в Португалии

28 августа 2020, 23:27
Зе Луиш. Фото maisfutebol.iol.pt.
Зе Луиш. Фото maisfutebol.iol.pt.
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Форвард «Порту» Зе Луиш стал автором лучшего гола сезона в чемпионате Португалии. Футболист ранее выступал за «Спартак».

Игрок в матче против «Пасуш де Феррейра» (2:0) забил ударом в падении через себя, предварительно приняв мяч на грудь. Этот мяч был признан лучшим в сезоне. Игра состоялась 2 декабря 2019 года.

29-летний нападающий сборной Кабо-Верде в прошлом сезоне провел 31 матч за «Порту» и забил десять мячей при двух голевых передачах.

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