Гол бывшего форварда «Спартака» Зе Луиша признан лучшим в Португалии

Форвард «Порту» Зе Луиш стал автором лучшего гола сезона в чемпионате Португалии. Футболист ранее выступал за «Спартак».

Com esta bicicleta, Z? Lu?s foi o autor do Golo do Ano da Liga NOS ?



(via @vsports_pt) pic.twitter.com/ReeguusvF8 — B24 (@B24PT) August 28, 2020

Игрок в матче против «Пасуш де Феррейра» (2:0) забил ударом в падении через себя, предварительно приняв мяч на грудь. Этот мяч был признан лучшим в сезоне. Игра состоялась 2 декабря 2019 года.

29-летний нападающий сборной Кабо-Верде в прошлом сезоне провел 31 матч за «Порту» и забил десять мячей при двух голевых передачах.