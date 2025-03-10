Goal: Салах — главный претендент на «Золотой мяч»

Интернет-издание Goal назвало Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» главным претендентом на «Золотой мяч» 2025 года.

В топ-10 основных претендентов на награду вошли:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия).

2. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, Испания).

3. Рафинья Диас («Барселона», Испания).

4. Ламин Ямаль («Барселона», Испания).

5. Гарри Кейн («Бавария», Германия).

6. Роберт Левандовски («Барселона», Испания).

7. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, Испания).

8. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Испания).

9. Джамал Мусиала («Бавария», Германия).

10. Педри («Барселона», Испания).

Обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения прошла в Париже 28 октября.