Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

29 апреля, 00:34

Goal: Рафинья — главный претендент на «Золотой мяч»

Евгений Козинов
Корреспондент
Рафинья.
Фото AFP

Портал Goal опубликовал обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» в 2025 году.

На данный момент нападающий «Барселоны» Рафинья является основным претендентом на получение награды. Второе место в списке занимает вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, а замыкает тройку Ламин Ямаль из «Барселоны».

28-летний Рафинья в этом сезоне сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 23 голевые передачи.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»

1. Рафинья (Бразилия, «Барселона»).

2. Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»).

3. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

4. Педри, «Барселона» (Испания);

5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).

6. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»).

7. Деклан Райс (Англия, «Арсенал»).

8. Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»).

9. Харри Кейн (Англия, «Бавария»).

10. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»).

11. Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»).

12. Джуд Беллингем (Англия, «Реал»).

13. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»).

14. Витинья (Португалия, «ПСЖ»).

15. Дезире Дуэ (Франция, «ПСЖ»).

16. Виктор Дьекереш (Швеция, «Спортинг»).

17. Майкл Олисе (Франция, «Бавария»).

18. Букайо Сака (Англия, «Арсенал»).

19. Александер Исак (Швеция, «Ньюкасл»).

20. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»).

В марте Goal называл главным претендентом нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

В 2024 году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ламин Ямаль
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hottie

    До вручения ЗМ еще куча времени. Надо дождаться завершения всех еврочемпов и ЛЧ и после уже можно будет что-то обсуждать. Пока игроки Барсы в топе, что логично, но вот если клуб уступит Интеру, тогда трудно будет с фаворитом.

    29.04.2025

  • serkonol

    посмотрим, как сыграет с интером. салах почти весь сезон был сильнейшим, а с псж обос рался.

    29.04.2025

  • serkonol

    1. после 15-ти летнего манипулирования золотым мячём, престижная награда превратилась в посмешище. 2. какой смысл сейчас составлять топ-20, нужно хотя бы дождаться ответных матчей 1/2 лч. 3. франс футбол может выкинуть очередной фокус и наградить победителя клубного чм:grin:

    29.04.2025

  • Rutozid

    Положа руку на половой орган - а кто тут вообще поразил и чем? Пара вспышек там, пара здесь. Левандовски продержался бы до финалов, мог бы за ковидный год долг получить. А так - хз.

    29.04.2025

  • Belousov

    На мой личный взгляд вместо Педри в пятерке должен быть Лаутаро, он все-таки больший вклад в успехи Интера вносит чем Педри в успехи Барселоны. А что касается фаворита - то многое зависит от финала ЛЧ, выиграет ПСЖ - отдадут Дембеле, Выиграет Барса - отдадут Рафинье или Ямалю.

    29.04.2025

  • fell62

    не сказал бы что поразил ....

    29.04.2025

  • Molochnik1972

    После проигрыша Аргентине, Рафильня сам не свой, в финале тоже самое, что ни делает, все слегка не туда и слегка невовремя, кучу моментов в итоге запорол

    29.04.2025

    • Российский форвард Иосифов забил первый гол за словенский «Целе»

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Азии

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости