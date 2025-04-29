Goal: Рафинья — главный претендент на «Золотой мяч»

Портал Goal опубликовал обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» в 2025 году.

На данный момент нападающий «Барселоны» Рафинья является основным претендентом на получение награды. Второе место в списке занимает вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, а замыкает тройку Ламин Ямаль из «Барселоны».

28-летний Рафинья в этом сезоне сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 23 голевые передачи.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»

1. Рафинья (Бразилия, «Барселона»).

2. Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»).

3. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

4. Педри, «Барселона» (Испания);

5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).

6. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»).

7. Деклан Райс (Англия, «Арсенал»).

8. Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»).

9. Харри Кейн (Англия, «Бавария»).

10. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»).

11. Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»).

12. Джуд Беллингем (Англия, «Реал»).

13. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»).

14. Витинья (Португалия, «ПСЖ»).

15. Дезире Дуэ (Франция, «ПСЖ»).

16. Виктор Дьекереш (Швеция, «Спортинг»).

17. Майкл Олисе (Франция, «Бавария»).

18. Букайо Сака (Англия, «Арсенал»).

19. Александер Исак (Швеция, «Ньюкасл»).

20. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»).

В марте Goal называл главным претендентом нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

В 2024 году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити».