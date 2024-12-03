Гвардиола стал лучшим тренером XXI века по версии Goal, Моуринью — 4-й, Клопп — 5-й
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавил рейтинг из 25 лучших тренеров мира в XXI веке по версии портала Goal.
Второе место занял Карло Анчелотти («Милан», «Челси», «Бавария», «Реал»), третье — Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).
Полностью рейтинг тренеров Goal выглядит следующим образом:
- Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»);
- Карло Анчелотти («Милан», «Челси», «Бавария», «Реал», «Ювентус», «ПСЖ», «Наполи», «Эвертон»);
- Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед», сборная Шотландии);
- Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рома», «Фенербахче»);
- Юрген Клопп («Айнтрахт», «Боруссия», «Ливерпуль»);
- Зинедин Зидан («Реал»);
- Диего Симеоне («Атлетико»);
- Висенте дель Боске («Бешикташ», «Реал», «Кадис», сборная Испании);
- Луис Энрике («Рома», «Сельта», «Барселона», сборная Испании, «ПСЖ»);
- Антонио Конте («Аталанта», «Ювентус», сборная Италии, «Челси», «Интернационале», «Тоттенхэм», «Наполи»);
- Арсен Венгер («Канн», «Монако», «Арсенал»);
- Унаи Эмери («Вленсия», «Спартак», «Севилья», «ПСЖ», «Арсенал», «Вильярреал», «Астон Вилла»);
- Роберто Манчини («Фиорентина», «Лацио», «Интер», «Манчестер Сити», «Галатасарай», «Зенит», сборная Италии, сборная Саудовской Аравии);
- Лионель Скалони («Севилья», сборная Аргентины);
- Дидье Дешам («Монако», «Ювентус», сборная Франции);
-
Томас Тухель («Боруссия», «ПСЖ», «Челси», «Бавария»);
-
Ханси-Дитер Флик («Бавария», «Барселона», сборная Германии);
-
Массимилиано Аллегри («Сассуоло», «Кальяри», «Милан», «Ювентус»);
-
Рафаэль Бенитес («Осасуна», «Валенсия», «Интернационале», «Наполи», «Реал», «Ньюкасл», «Эвертон», «Сельта»);
-
Йоахим Лев («Штутгарт», «Фенербахче», «Аданаспор», сборная Германии);
-
Симеоне Индзаги («Лацио», «Интернационале»);
-
Луи ван Гал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», сборная Нидерландов);
-
Юпп Хайнкес («Бавария», «Реал», «Бенфика»);
-
Марчелло Липпи («Аталанта», «Наполи», «Ювентус», «Интернационале», сборная Италии, сборная Китая);
-
Клаудио Раньери («Кальяри», «Наполи», «Фиорентина», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Юветус», «Рома», «Интернационале», «Монако», «Нант», «Лесте Сити», «Фулхэм», «Сампдория», сборная Греции).