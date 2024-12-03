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Гвардиола стал лучшим тренером XXI века по версии Goal, Моуринью — 4-й, Клопп — 5-й

Даниил Аршавский
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавил рейтинг из 25 лучших тренеров мира в XXI веке по версии портала Goal.

Второе место занял Карло Анчелотти («Милан», «Челси», «Бавария», «Реал»), третье — Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).

Полностью рейтинг тренеров Goal выглядит следующим образом:

  1. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»);
  2. Карло Анчелотти («Милан», «Челси», «Бавария», «Реал», «Ювентус», «ПСЖ», «Наполи», «Эвертон»);
  3. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед», сборная Шотландии);
  4. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рома», «Фенербахче»);
  5. Юрген Клопп («Айнтрахт», «Боруссия», «Ливерпуль»);
  6. Зинедин Зидан («Реал»);
  7. Диего Симеоне («Атлетико»);
  8. Висенте дель Боске («Бешикташ», «Реал», «Кадис», сборная Испании);
  9. Луис Энрике («Рома», «Сельта», «Барселона», сборная Испании, «ПСЖ»);
  10. Антонио Конте («Аталанта», «Ювентус», сборная Италии, «Челси», «Интернационале», «Тоттенхэм», «Наполи»);
  11. Арсен Венгер («Канн», «Монако», «Арсенал»);
  12. Унаи Эмери («Вленсия», «Спартак», «Севилья», «ПСЖ», «Арсенал», «Вильярреал», «Астон Вилла»);
  13. Роберто Манчини («Фиорентина», «Лацио», «Интер», «Манчестер Сити», «Галатасарай», «Зенит», сборная Италии, сборная Саудовской Аравии);
  14. Лионель Скалони («Севилья», сборная Аргентины);
  15. Дидье Дешам («Монако», «Ювентус», сборная Франции);

  16. Томас Тухель («Боруссия», «ПСЖ», «Челси», «Бавария»);

  17. Ханси-Дитер Флик («Бавария», «Барселона», сборная Германии);

  18. Массимилиано Аллегри («Сассуоло», «Кальяри», «Милан», «Ювентус»);

  19. Рафаэль Бенитес («Осасуна», «Валенсия», «Интернационале», «Наполи», «Реал», «Ньюкасл», «Эвертон», «Сельта»);

  20. Йоахим Лев («Штутгарт», «Фенербахче», «Аданаспор», сборная Германии);

  21. Симеоне Индзаги («Лацио», «Интернационале»);

  22. Луи ван Гал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», сборная Нидерландов);

  23. Юпп Хайнкес («Бавария», «Реал», «Бенфика»);

  24. Марчелло Липпи («Аталанта», «Наполи», «Ювентус», «Интернационале», сборная Италии, сборная Китая);

  25. Клаудио Раньери («Кальяри», «Наполи», «Фиорентина», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Юветус», «Рома», «Интернационале», «Монако», «Нант», «Лесте Сити», «Фулхэм», «Сампдория», сборная Греции).

Источник: Goal
Антонио Конте
Висенте дель Боске
Дидье Дешам
Диего Симеоне
Зинедин Зидан
Карло Анчелотти
Роберто Манчини
Хосеп Гвардиола
Юпп Хайнкес
Футбол
Алекс Фергюсон
Арсен Венгер
Жозе Моуринью
Йоахим Лев
Клаудио Раньери
Лионель Скалони
Луи ван Гал
Луис Энрике
Марчелло Липпи
Массимилиано Аллегри
Рафаэль Бенитес
Симоне Индзаги
Томас Тухель
Унаи Эмери
Ханс Флик
Юрген Клопп
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