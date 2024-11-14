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Глушаков: «Уверен, Промес не затерялся бы в РПЛ сейчас. Он бы снова стал легендой «Спартака»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в комментарии «СЭ» оценил выступление Квинси Промеса в чемпионате ОАЭ.

«Это чемпионат ОАЭ. Не знаю, какой там уровень, но Промес забивает — это хорошо. Уверен, в РПЛ бы он не затерялся прямо сейчас. Потренировался бы — и стал снова легендой «Спартака». Не думаю, что он бы был лучшим игроком лиги, но картины бы точно не испортил», — сказал Глушаков «СЭ».

В четверг, 5 сентября, эмиратский клуб «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.

В текущем сезоне нидерландец провел за клуб 3 матча и забил 3 гола.

Денис Глушаков
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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