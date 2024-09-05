Глушаков рассказал об участии в переходе Промеса в новый клуб

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» раскрыл детали перехода бывшего партнера по «Спартаку», экс-нападающего красно-белых Квинси Промеса в «Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.

«Связывал Квинси с людьми, чтобы он попал в команду. Я посредник? Громко сказано. Люди поинтересовались, общаемся ли мы, могу ли я поговорить с ним, чтобы он вышел на связь с этим клубом. Самое главное, что он будет при деле, будет играть парень. Рад за Квинси. Если это ему поможет в этот жизненный период, буду только рад», — сказал Глушаков «СЭ».

«Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с окончанием контракта 1 июля. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провел 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.