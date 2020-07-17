Globoesporte: Жорже Жезуш вернется в «Бенфику»

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш вернется в «Бенфику», сообщает бразильское издание Globoesporte.

По данным источника, вопрос о возвращении тренера уже решен. Официально о нем должны объявить позднее. Указано, что тренер подпишет трехлетний контракт с зарплатой в три миллиона евро за сезон.

65-летний специалист тренировал «Бенфику» с 2009 по 2015 год. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Португалии, один раз выиграл Кубок страны и Суперкубок Португалии, четырежды — Кубок лиги. Два раза доходил до финала Лиги Европы.

Затем Жезуш работал со «Спортингом», а в 2019 году возглавил «Фламенго», с которым выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.