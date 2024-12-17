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Сегодня, 18:23

Globo Esporte: Винисиус получит награду The Best лучшему игроку 2024 года

Руслан Минаев
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Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор получит приз лучшему футболисту 2024 года на церемонии The Best от ФИФА, сообщает Globo Esporte. Награждение состоится 17 декабря.

Помимо бразильца в число номинантов вошли: Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»/«Реал»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Флорина Вирц (Германия, «Байер») и Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Родри был признан лучшим футболистом года и получил «Золотой мяч», вручаемый изданием France Football.

Каждую зиму ФИФА раздает индивидуальные призы, которые вручаются на церемонии награждения The Best. В голосовании традиционно принимают участие по три представителя от каждой страны — члена ФИФА: капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты. Кроме того, учитываются и результаты опроса болельщиков на сайте.

Винисиус Жуниор
Футбол
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