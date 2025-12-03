Globe Soccer Awards назвал номинантов на звание лучшей команды 2025 года

Стали известны номинанты на звание лучшей команды 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

В список вошли: «Аль-Ахли» (Каир, Египет), «Барселона» (Барселона, Испания), «Бавария» (Мюнхен, Германия), «Челси» (Лондон, Англия), «Фламенго» (Рио-де-Жанейро, Бразилия), «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия), «ПСЖ» (Париж, Франция), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия).

Награду планируют вручить 28 декабря 2025 года в Дубае. В 2024 году ее получил «Реал».