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Globe Soccer Awards назвал номинантов на звание лучшей команды 2025 года

Анастасия Пилипенко

Стали известны номинанты на звание лучшей команды 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

В список вошли: «Аль-Ахли» (Каир, Египет), «Барселона» (Барселона, Испания), «Бавария» (Мюнхен, Германия), «Челси» (Лондон, Англия), «Фламенго» (Рио-де-Жанейро, Бразилия), «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия), «ПСЖ» (Париж, Франция), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия).

Награду планируют вручить 28 декабря 2025 года в Дубае. В 2024 году ее получил «Реал».

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