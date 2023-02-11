Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:09

Глеб пожелал удачи Кержакову на посту главного тренера «Кармиотиссы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Александра Кержакова главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса».

«Кержаков молодец, я очень хорошо с ним знаком. Просто поздравляю его с этим. Желаю ему удачи», — сказал Глеб «СЭ».

«Кармиотисса» объявила о назначении Кержакова 8 февраля, 40-летний россиянин заключил с клубом контракт на 1,5 года. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 26 очками.

Александр Глеб
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арис» с Кокориным обыграл «Омонию» в матче чемпионата Кипра
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости