Глеб пожелал удачи Кержакову на посту главного тренера «Кармиотиссы»

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Александра Кержакова главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса».

«Кержаков молодец, я очень хорошо с ним знаком. Просто поздравляю его с этим. Желаю ему удачи», — сказал Глеб «СЭ».

«Кармиотисса» объявила о назначении Кержакова 8 февраля, 40-летний россиянин заключил с клубом контракт на 1,5 года. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 26 очками.