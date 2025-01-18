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18 января, 23:55

Главу Федерации футбола Панамы отстранили за оскорбление футболистки сборной

Алина Савинова
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ФИФА отстранила от деятельности главу Федерации футбола Панамы (FPF) Мануэля Ариаса за оскорбление футболистки сборной страны, сообщает пресс-служба FPF.

Срок отстранения — шесть месяцев, оно завершится 14 июля. Также Ариаса оштрафовали почти на 11 тысяч долларов.

В марте прошлого года футболистка Марта Кокс раскритиковала панамскую женскую футбольную лигу. После этого Ариас в интервью панамским назвал ее толстой.

В заявлении Федерации футбола Панамы отмечается, что Ариас принес публичные извинения спортсменке и признал, что допустил серьезную ошибку.

Футбол
ФИФА
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