Рекордсмен по числу голов среди вратарей — бразилец Рожериу Сени. С 1990 по 2015 год футболист «Сан-Паулу» забил 131 мяч.

Бразилец лидирует не только по общему числу голов, но и по количеству точных штрафных (61), пенальти (69) и мячей за один клуб (все 131). 14 точных ударов (6 — со штрафных, 8 — с пенальти) он нанес в Кубке Либертадорес.

На второй позиции в рейтинге бывший вратарь «Велес Сарсфилд» и сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт. Всего за карьеру у него 67 голов. Он рекордсмен по числу мячей на международном уровне (8) и единственный в истории голкипер-автор хет-трика.

Далее в рейтинге мексиканец Хорхе Кампос (46 голов), болгарин Димитар Иванков (42 гола) и колумбиец Рене Игита (41 мяч). Более подробно о вратарях-бомбардирах можно прочитать здесь.