Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:25

Тренер «Урарту» Гунько — о трансфере Игнатова: «Желаю многих игроков, но у нас нет денег «Лукойла» или «Газпрома»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о возможном трансфере хавбека московского «Спартака» Михаила Игнатова.

«Может ли Игнатов перейти в «Урарту»? Знаете, сколько у меня желания? Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Я желаю многих футболистов, но наш президент платит собственные деньги, это не деньги «Лукойла» или «Газпрома». Мы очень взвешенно подходим к каждому трансферу, мы четко понимаем наши возможности и стараемся в этих реалиях добиваться результата», — сказал Гунько ODDS.ru.

В этом сезоне 24-летний полузащитник принял участие в девяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: ODDS.ru.
Дмитрий Гунько
Михаил Игнатов
Читайте также
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Григорьеву
В Монголии протестующие перекрыли движение по главному проспекту в Улан-Баторе
Эдуард и Дарья Латыповы воспитывают двоих дочерей
В МИД РФ заявили о подготовке ответа на новые санкции США
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Арис» — «Пафос»: онлайн-трансляция матча чемпионата Кипра

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости